Covid, alluvione e rimpasto di giunta. Il punto con il sindaco di Taggia Mario Conio

Sanremo. Il sindaco di Taggia Mario Conio fa il punto sulla situazione politico-amministrativa nella sua città. Covid -19 e conseguenze dell’alluvione stanno condizionando questi mesi del suo mandato amministrativo, ma il primo cittadino non si perde d’animo.

Alle viste un rimpasto di giunta: l’attuale vicesindaco Chiara Cerri all’inizio della settimana prossima approderà in consiglio regionale lasciando il suo posto in giunta ma non nel parlamentino tabiese.

Conio coglierà l’occasione della nomina di un nuovo vice e del nuovo assessore per procedere con un rimpasto di giunta e traguardare l’ultimo biennio della sua prima amministrazione.