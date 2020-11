Coronavirus, Toti: «Dati liguri sull’andamento dell’epidemia valutati dal Ministero continuano a migliorare»

Genova. «I dati valutati dal Ministero che monitorano l’andamento del Covid in Liguria continuano a migliorare. Il report numero 26 arrivato oggi dal Governo e dall’Istituto Superiore di Sanità e che comprende il periodo dal 2 all’8 novembre indica i valori che fanno riferimento alla penetrazione del contagio nella nostra regione i famosi Rt in discesa. L’Rt medio è infatti di 1 2 e l’Rt sintomi di 1 1».

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. «Per spiegare meglio –continua il governatore – quando la Liguria è stata classificata in zona arancione avevamo un Rt pari a 1.47 con picco di 1.52 a Genova. Inoltre gli indicatori per cui viene valutata la qualità dei dati forniti dalla nostra regione sono stati classificati tutti e quattro positivamente. Questo a dimostrazione che il lavoro incessante di chi da mesi fornisce tutti i paramenti richiesti dal Governo è accurato preciso e professionale.

«Questo miglioramento – spiega Toti – è indubbiamente una notizia incoraggiante e dimostra come tutte le misure messe in campo da Regione prima dell’ultimo Dpcm e della divisione del Paese in fasce colore stiano dando i loro frutti. È importante perciò per far abbassare ulteriormente la curva del contagio continuare a rispettare le regole che ci siamo dati.

Stiamo facendo tutti dei sacrifici alcune categorie economiche di più e per loro spero che i ristori da Roma arrivino in tempi celeri

ma sono oggi confortato dal fatto che i dati dimostrino che stiamo andando nella direzione giusta. Non vanifichiamo perciò gli sforzi fatti fin qui e non abbassiamo la guardia perché senza la collaborazione di tutti non ne usciremo mai.

La libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella degli altri. E si misura nel metro di distanza nell’indossare la mascherina e nel lavarsi le mani. Tutti hanno il diritto di essere liberi e di stare bene. Non dimentichiamolo!», conclude Toti.