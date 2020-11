Coronavirus, stop alle finali di Area Sanremo

Sanremo. «A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e visti i recenti Dpcm che vietano lo svolgimento dei concorsi in presenza (art. 1 comma 9 lett.z DPCM 3/11/20) e suggeriscono di evitare assembramenti, siamo costretti, nostro malgrado, a non effettuare le finali di Area Sanremo in presenza, andando in deroga a Bando e Regolamento» – fanno sapere gli organizzatori.

Pertanto la commissione di valutazione si riunirà e decreterà i vincitori sulla base delle audizioni dal vivo già effettuate e della visione dei videoclip. Entro mercoledì 18 novembre verranno annunciati i vincitori.

La proclamazione ufficiale dei vincitori, salvo disposizioni più restrittive da parte del Governo, si terrà in presenza il giorno 22 novembre presso il Palafiori di Sanremo.