Coronavirus, sindaco Ingenito: «Incremento di casi preoccupante a Bordighera». I positivi ora sono 46

Bordighera. «I dati mettono in luce un preoccupante incremento nei casi di positività Covid sul nostro territorio: al 31 ottobre erano 20, oggi 46. Un numero mai registrato prima a Bordighera, nemmeno nel corso della prima ondata che, fortunatamente, ha colpito la città solo in modo marginale». A dirlo, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa sulla privacy, è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Stando ai dati riferiti dall’Asl1 imperiese al Comune, nella città delle palme al 4 novembre si contano infatti 46 persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria per positività Covid-19 e 21 persone in permanenza domiciliare obbligatoria per contatto da Covid.

«Non solo – aggiunge Ingenito – Nella vicina Francia si contano ormai più ricoveri rispetto al picco della scorsa primavera.

Alla luce di tutto ciò, l’attenzione deve essere massima. E’ necessario che il dato sui casi di positività non continui a peggiorare; questo sia per poter garantire cure mediche adeguate a tutti i cittadini sia per evitare nuove, dolorose limitazioni e chiusure per le attività commerciali, già duramente provate. Abbassare nuovamente le serrande per alcuni potrebbe significare non avere più le risorse per riaprire».

«Nella gestione di questa crisi la consapevolezza ed il senso di responsabilità di ciascuno sono fondamentali – conclude il sindaco -. Invito tutti, soprattutto i più giovani, ad adottare le misure anti-contagio e comunque ad indossare sempre la mascherina: non è solo un obbligo, è un dovere ed insieme un gesto d’amore e rispetto per i nostri genitori, i nonni e l’intera comunità. Desidero infine ribadire, con riferimento ad alcune polemiche in atto sui social, che i proprietari di seconde case sono e saranno sempre ospiti graditi qui a Bordighera; a loro chiedo il rispetto di quanto previsto nel DPCM di recente pubblicazione e, naturalmente, di tutte le norme precauzionali».