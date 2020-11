Coronavirus, presidente Toti insiste: «Se curva contagio scende, chiederemo ritorno in zona gialla»

Genova. «Questa settimana sarà determinante: la curva del contagio sta scendendo e se questo andamento si confermerà e gli ospedali torneranno a prendere fiato, chiederemo al Governo di essere inseriti nella zona gialla». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, confortato dai dati sulla diffusione del Covid-19 che sembrano essere in miglioramento.

Il governatore ha ringraziato il personale sanitario per il lavoro che sta svolgendo: «”Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona puoi solo vincere” – ha scritto – Grazie ai nostri medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario per i sacrifici, l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando ancora una volta nella lotta al virus».

Poi l’appello ai liguri: «Impegniamoci per la nostra salute, per chi lotta in prima linea dentro e fuori dagli ospedali, per chi aspetta di tornare al lavoro per mantenere la propria famiglia. Tutti possiamo fare la nostra parte, coraggio Liguria».