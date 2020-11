Coronavirus, presidente Toti: «Giornata convulsa, ora vorremmo capire quali sono intendimenti del Governo»

Genova. «Vorremmo capire quali sono gli intendimenti del governo dopo una giornata piuttosto convulsa». Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, aprendo la consueta conferenza stampa serale per fare il punto sulla situazione epidemiologica relativa alla diffusione del Covid-19 in Liguria.

«Si è compreso che è ancora in corso l’analisi dei dati – ha aggiunto Toti – E che il confronto con le regioni che ritengono di dover fare circa le ulteriori chiusure è rimandato alla giornata di venerdì. Domani ci sarà la proposta di ordinanza del ministro Speranza per quanto riguarda la Regione Liguria e poi esprimeremo il nostro parere».

«Vi è in corso una discussione circa la validità dei dati dell’ultimo report – ha spiegato il governatore, – Visto che i dati risalgono al 25 di ottobre e dunque a un’era geologica fa rispetto alla situazione attuale del virus».

In Liguria sono 1122 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.141 tamponi effettuati. Ma il Rt (indice del contagio) resta sotto l’1,5 e dunque la situazione non sarebbe grave come nelle regioni più colpite (Lombardia, Piemonte e Calabria).

Domani, giovedì 5 novembre, entrano dunque in vigore le limitazioni previste dal dpcm in tutto il territorio nazionale: il coprifuoco dalle 22 alle 5, la riduzione al 50% della capienza dei mezzi di trasporto e la didattica a distanza al 100 per cento per le scuole superiori. «Per tutto il resto – ha concluso Toti – Attendiamo le decisioni del governo».