Sanremo. Controlli stamane in corso Imperatrice e allo svincolo di Sanremo Est da parte degli agenti della polizia locale matuziana. I vigili fermano le auto francesi in entrata nella città dei fiori. La Francia, infatti, è in lockdown e dunque i cittadini d’oltralpe non dovrebbero spostarsi dal loro paese se non per validi motivi.

Controlli anche all’uscita dell’A10: da oggi, infatti, è entrato in vigore il nuovo Dpcm che chiude i confini delle regioni più colpite dal Covid-19, come Piemonte e Lombardia. I proprietari di seconde case in Riviera, dunque, non possono più raggiungere le loro abitazioni. Chi è giunto in Liguria entro ieri sera lo ha fatto in modo legale, per gli altri – se “beccati” – scatteranno sanzioni.