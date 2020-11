Coronavirus, nel pomeriggio la cabina di regia: Liguria rischia declassamento in zona arancione

Genova. «Sono pronto a chiudere negozi, bar e locali per salvare i cittadini. Ma è chiaro anche che non si può accettare che delle persone che non hanno nulla da fare si assembrino nelle nostre piazze senza rispettare le regole». Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti in merito al possibile declassamento in zona “arancione” se non addirittura “rossa” per contrastare la pandemia da Covid-19.

Nel primo pomeriggio si riunirà infatti la cabina di regia per l’emergenza Covid, rinviata ieri su richiesta di alcune Regioni. Alcune regioni rischiano di cambiare colore, tra queste vi sono Campania, Veneto e Toscana, che potrebbero presto abbandonare la zona gialla. Così come l’Alto Adige, che è già passata in zona rossa.

«I nuovi dati confermano quelli per zona gialla», ha ribadito ieri Toti, che si è detto comunque disposto a nuove chiusure in caso di necessità. Anche perché in Liguria sono in aumento gli ospedalizzati. Nell’imperiese la dimostrazione arriva dal fatto che il pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo è ora interamente dedicato ai casi di Covid-19.

In tutto il Paese, come scrive l’agenzia Ansa, i numeri sono in calo, con 32.616 i nuovi casi di contagio ieri e 331 vittime (rispettivamente 7.195 e 94 in meno rispetto agli aumenti del bollettino precedente) ma anche meno tamponi (‘solo’ 191mila): l’incidenza dei positivi sui tamponi rimane del 17%. Per quanto concerne la Liguria, invece, i positivi sono 1477 a Imperia (di cui 111 nelle ultime ore), 1589 a Savona, 10904 a Genova, 2211 alla Spezia, 325 sono residenti fuori regione e per 763 la residenza è in fase di accertamento.