Coronavirus: le attività MySport proseguono tra Sciorba, Sestri Levante e Sanremo

Sanremo. MySport è sempre al lavoro e in attività per superare questo momento di difficoltà relativo alla chiusura degli impianti a seguito degli ultimi DPCM. Sia presso il complesso polisportivo Sciorba a Genova, sia presso le strutture gestite a Sestri Levante e Sanremo, in questo periodo si svolgono attività e servizi outdoor.

Alla Sciorba Stadium, sul campo da calcio e sulla pista d’atletica, sono giornalmente programmati corsi di fitness, Gag (Gambe Addominali Glutei), Ginnastica e Total Body con possibilità per tutti di tenersi in forma. Grande successo per la palestra all’aperto della Calisthenics Genova, importante novità dell’autunno 2020. Inoltre diverse società di atletica leggera utilizzano la pista per i loro allenamenti. All’interno delle piscine, l’unica attività possibile è relativa agli agonisti, tesserati per la Federazione Italiana Nuoto.

Nuoto, pallanuoto e sincro a Sciorba: dall’Acquagol di pallanuoto agli Esordienti di nuoto arrivando al sincro propaganda e alla categoria assoluta, tutti concentrano il loro impegno nelle vasche dell’impianto genovese ogni giorno dalle 14 alle 20. «Stiamo approfittando inoltre di questo periodo di chiusura per fare ulteriore manutenzione e mantenimento della struttura: massima attenzione alla sanificazione, con la speranza di riapertura al pubblico già dal 5 dicembre» – sono parole di Luca Carlassare, direttore di MySport.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre, in base ai calendari agonistici FIN, sono programmate le prime gare di nuoto alla Sciorba. «MySport e l’intero staff non si è mai fermato: stiamo lavorando tutti i giorni e siamo assolutamente pronti a riaccogliere la nostra utenza – conclude Carlassare – Devo ringraziare tutti i nostri ragazzi, professionisti, allenatori, responsabili, coordinatori e assistenti bagnanti di MySport, che si sono mantenuti a disposizione per non far mancare niente agli iscritti alle nostre attività».