Coronavirus e motociclismo, consentita l’attività di allenamento individuale dei piloti

Genova. Secondo le disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dal provvedimento del Coni sulle Manifestazioni di Interesse Nazionale, l’attività del motociclismo non è definita ufficialmente sport di contatto (allegato 25/A Decreto Ufficio dello Sport della PCM del 13 ottobre 2020) e quindi non risente delle preclusioni previste dall’art.1 punto 9 comma g) del DPCM del 3 novembre. Sono consentite perciò le manifestazioni di interesse nazionale definite a seguito del provvedimento del CONI del 6 novembre (calendari visionabili cliccando qui) da svolgersi all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida federali.

Gli spostamenti di atleti tecnici, ufficiali di gara, e loro staff impegnati negli eventi e manifestazioni sopra richiamate sono consentiti, previa autodichiarazione e rispetto delle Linee Guida. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive nazionali e internazionali che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, ufficiali di gara, e loro staff provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con le specifiche Linee Guida federali o dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Rimane consentita l’attività di allenamento individuale di tutti i piloti in possesso di Licenza Agonistica, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni territoriali, effettuata in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico secondo le Linee Guida federali per gli allenamenti.

È consentita l’attività di didattica collettiva (corsi sportivi e agonistici) con piloti in possesso di Licenza Agonistica, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni territoriali, effettuata in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico secondo le Linee Guida federali per gli Allenamenti.

Sono sospese tutte le altre attività didattiche e formative collettive (Corsi Teorici Pratici e Attività di Base per Tesserati, e gli eventi Hobby Sport e Motocavalcate) tranne i Corsi Teorici Pratici di Formazione Sportiva Agonistica (FSA) svolti quindi con soggetti provvisti di Licenza Agonistica. Si precisa che queste disposizioni dalle Autorità competenti sono di carattere generale. È necessario sempre e in tutte le circostanze verificare le ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Provincie autonome nonché le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e le Autorità Sanitarie, che potrebbero essere più restrittive.

Gli organizzatori degli eventi di allenamento collettivo per i Licenziati dovranno: