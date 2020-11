Coronavirus, coprifuoco nazionale alle 21: il premier Conte riferisce alla Camera

Roma. Attesa per la nuova stretta anti-Covid che il premier Giuseppe Conte illustrerà alle Camera dei Deputati alle 12 il nuovo Dpcm, atteso per la serata di oggi o al massimo per domani: coprifuoco nazionale alle 21, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, limitazione alle circolazione fra le Regioni, didattica in presenza nelle scuole solo fino alla seconda media, musei chiusi.

Sul coprifuoco nazionale alle 21 ci sarebbe stato l’accordo della , che hanno nuovamente incontrato stamattina il premier dopo il lungo vertice di ieri sera. In mattinata è proseguito il confronto tra i vertici del Governo e le Regioni.

Previste anche chiusure mirate nei territori più a rischio.