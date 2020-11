Coronavirus, con l’arancione in Liguria torna l’autocertificazione per gli spostamenti

Genova. Con l’ingresso in zona arancione a partire da mercoledì 11 novembre, in Liguria torna l’autocertificazione necessaria per gli spostamenti che devono avvenire, secondo quanto prescritto dall’ultimo dpcm del premier Giuseppe Conte, solo per motivi di lavoro, salute o altre necessità, come fare la spesa o recarsi in farmacia.

Di seguito il modello da scaricare e stampare: modello autodichiarazione ottobre_2020