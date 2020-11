Imperia. Iniziativa di Ricky titolare del “Nono Café” in via Cascione a Porto Maurizio: alle 17.59 la musica di sottofondo che accompagna chiacchierate e consumazioni si interrompe e risuonano per tutta la principale arteria portorina le note del “Silenzio“.

E’ il segnale prestabilito, gli ultimi avventori, come da Dpcm, se ne vanno e la chiusura è inevitabile, come la perdita dell’incasso della serata degli aperitivi che in tempi normali inizia proprio a quell’ora dei locali che si affacciano su via Cascione come in tutta la città e in tutto il Paese.

Foto 2 di 2



Misure che nei prossimi giorni potrebbero inasprite secondo quanto anticipato dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte.