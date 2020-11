Coronavirus, aumentano i casi a Ventimiglia. Tutti i dati

Ventimiglia. Aumentano i casi di Covid-19 a Ventimiglia. A renderlo noto è il sindaco Gaetano Scullino, che torna ad invitare i suoi concittadini alla massima prudenza. «Prescindendo dal colore della zona attribuita alla Liguria, ora arancione, sono preoccupato per l’aumento dei positivi al covid e di chi è sottoposto a sorveglianza, cioè in quarantena perché a contatto con soggetti positivi», dichiara.

Il dato che ha destato preoccupazione è quello relativo agli ultimi quattro giorni sulla base del rendiconto comunicato dall’Asl1. Tra il 6 e il 9 novembre, infatti, a Ventimiglia si sono registrati 40 nuovi casi, mentre i soggetti sorvegliati sono stati +181.

«Più in generale – comunica Scullino – Sempre dai dati ricevuti dall’ASL1, nel mese di ottobre i positivi sono stati 193 e quelli in quarantena 741. Preoccupa molto quindi la risalita della curva dei contagi nel territorio di Ventimiglia e quindi le restrizioni che partono oggi che limitano gli spostamenti da un comune all’altro potranno far capire l’origine e la portata del focolaio».

«Spiace – conclude il sindaco – Per la chiusura dei bar e della ristorazione, ma pare necessaria e se chiusura deve esserci certamente meglio in novembre che sotto Natale». Rimangono aperte le altre attività commerciali, con mascherina e mantenendo le distanze interpersonali, e l’apporto e consegna a domicilio per la ristorazione.