Sanremo. Controlli della polizia locale nel pomeriggio in piazza Cesare Battisti, antistante la vecchia stazione ferroviaria. Gli agenti hanno organizzato un posto di controllo per verificare le autocertificazioni. Una decina i veicoli controllati, altrettante le autocertificazioni richieste. Al momento sembra che tutti gli automobilisti fossero in regola.

I controlli andranno avanti nei prossimi giorni.