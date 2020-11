Coronavirus, 1102 nuovi positivi in Liguria: +170 in Asl1 Imperiese. Un decesso all’ospedale di Sanremo

Genova. Sono 1102 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6922 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 170

42 contatto di caso confermato

128 attività screening

ASL 2: 133

25 contatto caso confermato

83 attività screening

14 settore sociosanitario

11 accesso ospedaliero

ASL 3: 644

130 contatto caso confermato

479 attività screening

35 settore sociosanitario

ASL 4: 13

3 contatto caso confermato

6 Attività screening

4 settore sociosanitario

ASL 5: 142

30 contatto caso confermato

112 attività screening

In provincia di Imperia sono 1597 i contagi, 130 gli ospedalizzati, di cui 7 in terapia intensiva, e 2.354 le persone in sorveglianza attiva. Registrato un decesso all’ospedale di Sanremo il 10 novembre.

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 503.245 6922 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 39242 1102 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 4612 123 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 34630 979 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI* e deceduti) 17511 -6

*i flussi sono stati allineati come indicato da ISS, considerando nei casi guariti, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1646 LA SPEZIA 2260 IMPERIA 1597 GENOVA 10868 Residenti fuori Regione/Estero 321 altro/in fase di verifica 819 TOTALE 17511

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1413 98 6 ASL1 130 7 3 ASL2 179 14 -3 Ospedale Policlinico San Martino 363 27 -17 Ospedale Evangelico 70 7 0 Ospedale Galliera 184 9 10 Ospedale Gaslini 17 0 1 ASL3 globale 203 16 2 ASL 3 Villa Scassi 188 16 0 ASL 3 Gallino 15 0 2 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 120 4 -3 ASL4 Sestri Levante 114 4 -4 ASL4 Lavagna 6 0 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 147 14 13 ASL5 Sarzana 142 11 9 ASL5 Spezia 5 3 4

Isolamento domiciliare 12542 613 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 19722 1075 Deceduti** 2009 33

**dettaglio

data decesso sesso età luogo 1 27/10/2020 F 93 Ospedale Sestri Levante 2 31/10/2020 M 80 Ospedale Sestri Levante 3 03/11/2020 M 86 Ospedale Sestri Levante 4 06/11/2020 F 87 EO Galliera 5 06/11/2020 F 76 EO Galliera 6 07/11/2020 F 89 EO Galliera 7 07/11/2020 F 91 EO Galliera 8 07/11/2020 M 85 EO Galliera 9 08/11/2020 F 81 EO Galliera 10 08/11/2020 M 80 EO Galliera 11 08/11/2020 M 85 EO Galliera 12 08/11/2020 M 81 Villa Scassi 13 08/11/2020 M 80 Villa Scassi 14 09/11/2020 F 75 Ospedale San Paolo 15 09/11/2020 F 50 HSM 16 09/11/2020 F 79 HSM 17 09/11/2020 F 92 HSM 18 09/11/2020 M 81 HSM 19 09/11/2020 F 94 HSM 20 09/11/2020 M 87 HSM 21 09/11/2020 M 91 HSM 22 09/11/2020 F 93 Villa Scassi 23 09/11/2020 F 79 Villa Scassi 24 09/11/2020 M 74 Villa Scassi 25 09/11/2020 F 85 Villa Scassi 26 09/11/2020 M 79 Villa Scassi 27 10/11/2020 M 90 HSM 28 10/11/2020 M 80 HSM 29 10/11/2020 F 90 HSM 30 10/11/2020 F 92 HSM 31 10/11/2020 M 69 Villa Scassi 32 10/11/2020 F 91 Ospedale Sanremo 33 10/11/2020 F 97 Ospedale Sarzana