Comune di Bordighera, Confcommercio e Confesercenti invitano al rispetto delle norme anti-Covid

Bordighera. La Confcommercio della provincia di Imperia, in collaborazione con la Confesercenti, a seguito di un incontro tenutosi oggi con il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, invitano a un ulteriore sforzo in tema di prevenzione da contagio da Covid-19, per non perdere quanto fino ad oggi conquistato.

Gli esercenti hanno fatto e stanno facendo molto sul fronte della prevenzione, ma, come emerso dall’incontro con il sindaco Ingenito, è necessario ancora uno sforzo per sensibilizzare al rispetto delle norme sull’uso della mascherina, sul distanziamento interpersonale e sull’igiene delle mani, soprattutto per quanto attiene i locali frequentati da giovani.

«Non giochiamoci la salute e l’economia. Impegniamoci tutti di più oggi, per ritrovare la serenità domani» – dicono.