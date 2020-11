Colle di Tenda e ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza: il punto del ministro De Micheli

Ventimiglia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta in videoconferenza stampa dalla Prefettura di Piacenza per fare il punto della situazione sul futuro del Colle di Tenda.

Sono emerse sostanzialmente due richieste: la prima è stata quella di valutare e verificare un nuovo progetto in merito al Tenda bis, che riprenderebbe un itinerario proposto in passato e diverso da quello messo successivamente in gara.

Anas, a tal proposito, come riportato da Cuneo24.it, sta già dialogando con i francesi e la prossima settimana si valuterà l’impatto dell’eventuale nuovo progetto anche in termini di autorizzazioni nazionali. Intanto, si va verso il commissariamento dell’opera, già inserito fra le priorità governative.

Gli amministratori hanno poi spinto per la Cuneo-Ventimiglia-Nizza: «Oggi sono attivi due treni sul fronte ferroviario. Il ripristino della ferrovia è previsto per il mese di febbraio. Stiamo cercando di accelerare l’intervento, ma il cantiere in una stagione invernale procederà in maniera meno rapida. Il potenziamento? È un’ipotesi, che stiamo valutando con RFI e che proporremo agli amministratori locali nel 2021. Dovrà essere un investimento però condiviso con la Francia».