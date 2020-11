Chiusavecchia, incidente sul lavoro in campagna: in volo l’elisoccorso

Chiusavecchia. Si è alzato in volo l’elicottero Grifo di stanza Albenga per soccorrere un uomo ferito in campagna.

Verso le 15.30, sembra che stesse batacchiando le olive poco distante dalla strada provinciale quando, per cause da stabilire è caduto giù dall’albero finendo nella fascia sottostante.

Lo sventurato contadino avrebbe riportato un preoccupante politrauma e la centrale 118, oltre al velivolo, ha mobilitato anche gli equipaggi di automedica e ambulanza della Croce Rossa di Pontedassio.