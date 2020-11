Ceriana, fa una passeggiata in montagna fuori dal proprio Comune: multato

Ceriana. Un uomo residente a Sanremo è stato multato dai carabinieri della stazione di Ceriana per non aver rispettato il Dpcm che prevede di non uscire dal proprio Comune se non per motivi di lavoro, salute o necessità. E’ quanto successo oggi. L’uomo si era recato, da solo, sul monte Ceppo per fare una passeggiata, ma è stato fermato dai militari che lo hanno sanzionato. La multa ammonta a 400 euro, che scendono a 280 se pagata entro cinque giorni.

Secondo quanto previsto dal decreto del premier Giuseppe Conte, emanato per far fronte all’epidemia di Covid-19, chi vive nelle aree “arancioni” (come la Liguria) o rosse del Paese non può lasciare il proprio Comune di residenza se non per comprovati motivi di lavoro, salute o altre necessità, come ad esempio accudire un anziano parente. Tutti gli altri spostamenti sono vietati.

L’escursionista ha annunciato che tornerà presto in montagna.