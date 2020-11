Capre in pericolo a monte Bignone, intervengono i vigili del fuoco

Sanremo. Vigili del fuoco in azione per salvare un gruppetto di capre. L’emergenza è scattata stamane verso le 8.30.

Una squadra di operatori del 115 dal distaccamento matuziano si è diretta sul versante di monte Bignone che guarda Apricale, per recuperare almeno cinque ovini rimasti intrappolati in una zona particolarmente impervia, anche per animali abituati a “scarpinare” sui pendii.

I pompieri sono tutti abilitati al soccorso alpino e fluviale e le bestiole appartengono ad un allevatore della zona, che stamane ha dato l’allarme.