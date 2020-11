Imperia. Automobilisti inferociti nella serata di oggi per lunghe code di auto che hanno interessato il centro di Oneglia e che a tratti arrivavano fino ai piedi di capo Berta. «Alternative viabilistiche non ce ne sono. Ci scusiamo per i disagi ma si tratta di opere necessarie che vanno completate anche per non perdere i finanziamenti», replica l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.

In poche centinaia di metri si concentrano, infatti, il mega cantiere del restyling dei portici, ma anche quello della posa della fibra ottica per internet e quelli che riguardano il rifacimento delle facciate dei palazzi. «L’unica alternativa -precisa Gagliano – sarebbe quella di deviare tutto il traffico su via Agnesi, ma il problema si sposterebbe solo e l’impatto sarebbe ancora peggio vista l’impossibilità di trasformare l’arteria in senso unico».

«Da domani a causa del rifacimento del fondo di largo Nannollo Piana i parcheggi saranno spostati davanti all’ex stazione di Oneglia», conclude Antonio Gagliano.

(foto Cristian Flammia)