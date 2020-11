Camporosso, cliente si lamenta per il cibo: cameriere gli sferra una testata

Camporosso. «Cibo e servizio non sono buoni». Sarebbe questo il motivo per cui un cameriere cinese, in servizio presso un ristorante di cucina orientale a Camporosso, ha sferrato una testata a un cliente di origini marocchine, che si lamentava di quanto gli era stato servito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ventimiglia insieme ad un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia.

Il nordafricano è stato accompagnato in ospedale. I medici stanno valutando le sue condizioni. Il cameriere, identificato dai militari dell’Arma, rischia una denuncia per lesioni.

La vicenda è comunque ancora in corso di ricostruzione: pare che tra i due contendenti quella di oggi non fosse la prima lite.