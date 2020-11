Ceriana. E’ morta a seguito della caduta dalle scale di case, una donna di 87 anni abitante in Celio a Ceriana. A tentare di soccorrerla sono stati i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118, allertati da un nipote.

Nonostante l’intervento repentino, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Una volta entrati in casa, i soccorritori hanno dovuto riscontrarne il decesso.