Buoni risultati per l’Enduro Sanremo all’ultima tappa ad Arma di Taggia

Sanremo. Buoni risultati per l’Enduro Sanremo all’ultima tappa degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis Ufo Plast di Enduro, che è andata in scena ad Arma di Taggia sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.

Per gli Assoluti d’Italia Davide Dall’Ave si è piazzato 8 nella 450, 13esimo nell’Assoluta Coppa FMI, 3 nei 4 tempi della Coppa FMI, 75esimo nella 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test, 63esimo nella 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer e 67esimo nell’Assoluta Assoluti d’Italia.

Simone Mistretta invece è arrivato 11esimo nella Junior, 11esimo nell’Assoluta Coppa FMI, 9 nei 2 tempi, 72esimo nella 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test, 64esimo nella 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer e 65esimo nell’Assoluta Assoluti d’Italia.

Walter Ludi è giunto 13esimo nella classe 300, 91esimo nell’Assoluta Assoluti d’Italia mentre non è arrivato alla fine dell’Assoluta Coppa FMI, dei 2 tempi, della 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test e della 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer. Stefano Dinstuhler invece non è partito, come previsto, nella Stranieri, nella 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test, nella 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer e nell’Assoluta Assoluti d’Italia.

Per la Coppa Italia invece sono saliti in sella alle proprio moto Alessio Capitano, che è arrivato 9 nella Junior e 37esimo nell’Assoluta Coppa Italia; Fabio Rosano giunto 4 nella Major e 23esimo nell’Assoluta Coppa Italia; e Stephanie Bianchi, che si è piazzata 1 nella Lady e 31esima nell’Assoluta Coppa Italia.

Dino De Nuzzo è giunto invece 260esimo nell’Assoluta Coppa Italia ma non è partito nella Major. Emiliano Ramoino non è arrivato né nell’Assoluta Coppa Italia né nella Major.

(Foto da Italiano Enduro)