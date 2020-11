Bordighera sarà presente alla fiera digitale Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale

Bordighera. La città di Bordighera sarà presente con uno stand virtuale alla fiera digitale BITESP – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, in programma dal 23 al 30 novembre prossimi.

L’evento, aperto sia al pubblico sia agli operatori turistici su piattaforma online, è nato nel 2018 per rispondere alle esigenze di una nuova domanda turistica, sempre più evoluta, che per la propria vacanza ricerca esperienze ed attività da vivere in prima persona.

«Una scelta, la partecipazione al BITESP, dettata dalla volontà di promuovere le eccellenze del nostro meraviglioso territorio e di sostenere gli operatori del settore. Lo abbiamo già fatto in passato, al BIT di Milano e al Liguria Travel Show di Genova; vogliamo farlo ancora di più oggi, per superare i giorni di difficoltà ed incertezza che stiamo vivendo – commenta il vicesindaco Mauro Bozzarelli – Sono molto soddisfatto per la collaborazione con Confcommercio, Federalberghi e Confesercenti; ringrazio inoltre lo IAT e l’Ufficio Turismo del Comune di Bordighera per la loro fondamentale attività».