Bordighera punta ai bandi europei, stanziati 7mila euro per formazione mirata del personale comunale

Bordighera. Settemila euro per un nuovo piano di formazione e assistenza tecnica rivolto al personale comunale in modo che i dipendenti pubblici si “specializzino” in ricerca e partecipazione a bandi e finanziamenti europei. E’ quanto stanziato, come prima tranche, dall’amministrazione di Bordighera che mira a partecipare ai progetti della Ue e per preparare il personale ha inserito una variazione di bilancio ad hoc che verrà votata nel prossimo consiglio comunale.

«Tali programmi di finanziamento rappresentano i principali strumenti per realizzare, a livello strategico, gli obiettivi e le priorità dell’UE e per fornire, a livello operativo, una risposta concreta ai bisogni dei cittadini», dichiara il sindaco Vittorio Ingenito.

Un investimento importante: basti pensare che nell’ultimo ciclo di programmazione settennale, che si concluderà il prossimo 31 dicembre, la Ue ha impegnato fondi per oltre 300 miliardi di euro, di cui oltre 44 assegnati all’Italia. «E’ dunque fondamentale -aggiunge Ingenito – Per la Città di Bordighera prepararsi a cogliere nel miglior modo possibile tutte le opportunità di investimento che saranno offerte nei prossimi anni».

Duplice l’obiettivo per il quale l’amministrazione ha deciso di stanziare le risorse comunali: quello di formare il proprio personale e di ricercare i finanziamenti. Secondo il sindaco e la sua giunta, infatti «appare indispensabile identificare un ufficio comunale che sia istruito sulle diverse procedure e sia in grado di dialogare con le istituzioni comunitarie». Una decisione, quella presa da Palazzo Garnier, maturata a seguito del confronto, nel corso di alcuni colloqui, con la realtà della Città di Cuneo, che vanta una lunga esperienza nella progettazione europea e che, grazie ai fondi comunitari, ha visto realizzate importanti opere, tra cui il restyling della centralissima via Roma.