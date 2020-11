Bordighera, Piano urbano della mobilità sostenibile: il sindaco Ingenito replica a Trucchi

Bordighera. «Quanto riferito dal consigliere Trucchi in merito al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile rappresenta la sintesi della confusione, forse un rifiuto al confronto o meglio il pregiudizio dell’opposizione su ogni iniziativa dell’Amministrazione comunale anche quando, come in questo caso, nulla è stato deciso, nulla è stato presentato alla stampa ma al contrario tutto è ancora da discutere», lo dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

«Il Pums, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è un documento di programmazione della mobilità urbana finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento del sistema economico, culturale e sociale nella sua globalità, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile della mobilità. La nostra amministrazione ha chiesto, senza dettare alcun indirizzo predefinito, ad una società specializzata nella mobilità sostenibile di redigere un piano per Bordighera che consenta di raggiungere gli obiettivi sopra citati. In piena autonomia i tecnici hanno così presentato una prima bozza, che abbiamo già da diversi mesi condiviso con i consiglieri comunali per le prime osservazioni. A breve sarà consegnato all’Amministrazione un nuovo aggiornamento del Pums in fase di redazione», aggiunge Ingenito.

«Resta inteso – conclude il primo cittadino bordigotto – che il processo di partecipazione è parte integrante della costruzione del Piano ed è alla base del riconoscimento delle criticità e della definizione degli obiettivi. Forse il consigliere Trucchi non se ne è accorto, ma questo processo di partecipazione non è ancora avvenuto. Desidero ribadire che il nostro intento è mirato al miglioramento globale del livello di vivibilità della città e ad una maggiore accessibilità ai servizi e ai luoghi di lavoro, mediante la previsione di una riduzione dell’inquinamento ambientale. Il tutto con un percorso, ci tengo a sottolinearlo, condiviso».