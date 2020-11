Bordighera, nelle casse del Comune più di 30mila euro per Imu non pagato

Bordighera. A sessantasei cittadini di Bordighera sono arrivati altrettanti avvisi di accertamento per l’omesso, parziale o tardivo pagamento dell’Imu per l’anno 2015. Secondo i calcoli degli uffici, nelle casse comunali dovrebbero entrare 31.697 euro, di cui 23.941 euro equivalgono alla maggiore imposta accertata. Altri 6.648,90 euro sono le sanzioni, 378,85 euro gli interessi moratori e 726 euro le spese per il recupero del credito e la notifica.