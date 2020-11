Bordighera. L’emergenza Covid non frena l’attività didattica della scuola teologica San Secondo. Le lezioni sono passate sul binario online, dando modo a studenti e docenti di proseguire il percorso “didattico”. Nessuna interruzione, ma una nuova modalità al passo con i tempi.

«A marzo durante il lockdown abbiamo sospeso le attività – spiega la direttrice Anna Rosaria Gioeni – ma quest’anno ci siamo organizzati in tempo, per essere pronti ad attivare le aule virtuali e proseguire il nostro cammino.

Il risultato è sorprendente. Studenti e docenti stanno affrontando le lezioni a distanza con serenità: per noi è fondamentale non solo proseguire l’azione didattica, ma anche riconfermare il clima familiare tra gli iscritti e i docenti. Nonostante il difficile momento, siamo uniti e collaborativi più che mai.

La nostra squadra ha dimostrato di avere le risorse per affrontare anche questo tempo straordinario. E’ una grande gioia che circa trenta allievi di tutte le età, ogni settimana, riescano a collegarsi in rete per assistere alle lezioni. Rappresentano solo il 60% degli iscritti, ma speriamo di riprendere al più presto in presenza, per ritornare alla rassicurante normalità» – fa sapere la scuola teologica San Secondo.