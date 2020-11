Bordighera, il centro storico piange Vincenza Zampaglione

Bordighera. E’ morta in ospedale, dove era stata ricoverata ieri mattina al termine di una lunga malattia, Vincenza Zampaglione. Aveva 84 anni.

Molto conosciuta nel centro storico di Bordighera, dove ha vissuto per tanti anni, Vincenza ha lavorato l’intera vita in campagna.

Lascia le sorelle Immacolata e Pasqualina, i nipoti Roberto con Anna e Luca, Vito, Teresa e Pasqualina e tutti i parenti e gli amici che le hanno voluto bene.

I funerali avranno luogo sabato 21 novembre alle 15 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.