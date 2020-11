Bordighera, giovedì 5 novembre laboratorio dell’autostima dell’Associazione Noi4you sull’ansia

Bordighera. Giovedì 5 novembre alle 21 su piattaforma Zoom prende il via un nuovo laboratorio dell’autostima dell’Associazione Noi4you su “L’ansia…Questa (s)conosciuta”.

«Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo detto o pensato di avere l’ansia. Ma siamo sicuri di conoscerla davvero? Un incontro alla scoperta di questo nemico non troppo silenzioso: cos’è? Come distinguerla dalle altre emozioni? Come gestirla al meglio? Qual è l’impatto sulle nostre vite nel corso della pandemia da Covid-19? Queste e molte altre riflessioni durante il laboratorio dell’autostima Noi4You del 5 novembre a cura della psicologa Serena Suraci.

Ore tutti collegati online su Zoom. Vi aspettiamo numerosi!!!!! Vi ricordiamo, come sempre, il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24: 334 9999304.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 456 122 6237

Passcode: 322721».