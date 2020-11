Bordighera. Contro l’ultimo Dpcm scendono in piazza anche le associazioni sportive. Una numerosa rappresentanza delle realtà locali impegnate nello sport ha manifestato, questo pomeriggio, sulla passeggiata a mare nei pressi dello stabilimento 40 Nodi. Un flash mob silenzioso, inscenato nel pieno rispetto delle regole e del distanziamento sociale, ha simbolicamente dato forma a questa protesta pacifica, volta a segnalare alcune incongruenze nelle chiusure disposte dal governo.

«Siamo costretti a interrompere le attività per difendere i ragazzi da un virus che è ovunque – commenta una delle partecipanti alla protesta, il responsabile tecnico del Nuoto Club Liguria Cristina Vallone -. I giovani possono andare tranquillamente al bar il pomeriggio ma non possono andare nei luoghi protetti come le palestre, dove ci sono controlli e ambienti sanificati. Siamo qui per far capire che stanno bloccando la vita dei giovani».

«Riteniamo queste chiusure che colpiscono il mondo dello sport del tutto immotivate – aggiunge Emanuelle Barberis del Bordighera Nuoto -. Nelle piscine, soprattutto, c’è un livello di sanificazione molto più alto del normale. Per noi questa situazione è una tragedia, i ragazzi non riescono a seguire neanche il percorso delle competizioni, un danno non solo per le società che li seguono ma anche per gli stessi atleti».

All’evento ha partecipato anche un gruppo della Polisportiva Integrabili. Tra le associazioni aderenti, hanno fatto segnare la loro presenza: il Bordighera nuoto, Sport management, Nuoto Club Liguria, Judo Club Simonazzi, Dance Art Project, Power Gym e la Polisportiva Integrabili.