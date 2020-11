Bordighera, fiere promozionali e manifestazioni commerciali: ecco le date degli eventi del 2021

Bordighera. Da gennaio a dicembre, mese per mese: è pronto l’elenco di tutte le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgeranno a Bordighera nel 2021, sempre che l’emergenza sanitaria da Covid-19 lo permetta. In ogni caso, visto che il calendario, concordato con le associazioni di categoria, deve essere essere approvato entro il 1 novembre dell’anno precedente a quello degli eventi, la giunta comunale lo ha votato a fine ottobre per rispettare i tempi.

Nel 2021 ci sarà spazio per fiere dell’antiquariato, mercatini, giornate del ribasso, una tre giorni dedicata alle biciclette e altro ancora.

Il calendario:

Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione, da tenersi sul lungomare Argentina ogni prima domenica del mese, fatta eccezione per l’edizione di gennaio che si svolge il giorno di Capodanno, con la partecipazione di operatori commerciali e hobbisti specializzati nel ramo dell’antiquariato e del collezionismo.

Befana Bordigotta, iniziativa commerciale con il coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa di Bordighera e la partecipazione di commercianti ambulanti: nel centro cittadino, domenica 3 gennaio.

Christmas Quest, in corso Italia sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 gennaio per la vendita principalmente di prodotti agroalimentari ed enogastronomici legati alla festività.

Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione, da tenersi nel centro storico domenica 14 marzo, con la partecipazione di operatori commerciali e hobbisti specializzati nel ramo dell’antiquariato del collezionismo. Lo stesso giorno, sempre sulla spianata del capo e aree limitrofe, negli spazi non utilizzati per lo svolgimento della Fiera delle anime, avrà luogo una fiera con la partecipazione di artigiani produttori agricoli e commercianti ambulanti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Manifestazione commerciale straordinaria rivolta alla promozione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici della Liguria e del Piemonte, da tenersi in corso Italia venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 marzo.

Fiera promozionale da tenersi sul lungomare Argentina domenica 25 aprile con la partecipazione di operatori commerciali ambulanti aderenti alla rete d’impresa “Il mercato della Riviera dei Fiori“, settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Fiera promozionale Bick-Bike: iniziativa legata all’omonima manifestazione cicloturistica da tenersi sul lungomare Argentina sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 maggio, con la partecipazione di ditte specializzate nella vendita di biciclette e accessori.

Manifestazione storica “Bordighera un Paese di Sapori“, iniziativa enogastronomica con il coinvolgimento dei ristoratori locali e la partecipazione di operatori commerciali in sede fissa di Bordighera, da tenersi nel centro storico mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 giugno.

Fiera promozionale da tenersi sul lungomare Argentina sabato 3 luglio, in orario serale, con la partecipazione di operatori commerciali ambulanti aderenti alla rete d’impresa “Il mercato della Riviera dei Fiori”, settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Bordighera un Mare di Sapori: iniziativa enogastronomica con il coinvolgimento dei ristoratori locali, la partecipazione di operatori commerciali in sede fissa di Bordighera e di hobbisti, da tenersi sul lungomare Argentina lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 luglio.

Giornata commerciale del ribasso: iniziativa commerciale con il coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa di Bordighera e la partecipazione di commercianti ambulanti e di hobbisti, da tenersi nel centro cittadino domenica 8 agosto.

Bordighera Book Festival: manifestazione culturale da tenersi in corso Italia giovedì 26, venerdì 27, sabato 28, e domenica 29 agosto con la partecipazione di operatori commerciali specializzati nella vendita di prodotti editoriali.

Beer in Bo Festival di Birra & Cucina, iniziativa enogastronomica con il coinvolgimento dei ristoratori locali e la partecipazione di operatori commerciali in sede fissa di Bordighera, da tenersi nei giardini Lowe giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 settembre.

Bordighera dog show: iniziativa legata all’omonima manifestazione mostra canina da tenersi presso i giardini Lowe domenica 3 ottobre, con la partecipazione di commercianti specializzati nella vendita di alimenti, articoli ed accessori legati al mondo del cane.

Mercatino di Natale, da tenersi nel centro storico nella prima decade di dicembre con la partecipazione di hobbisti e produttori agricoli.

Manifestazione commerciale straordinaria dedicata al cioccolato nelle sue varie declinazioni da tenersi in piazza Eroi della Libertà venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre.

BordiChristmas: iniziativa commerciale con il coinvolgimento degli operatori commerciali in sede fissa di Bordighera la partecipazione di commercianti ambulanti e hobbisti da tenersi nel centro cittadino domenica 19 dicembre.

Mercatino di Natale: fiera dedicata ai prodotti alimentari e non alimentari con particolare riguardo a quelli tipici della festività, da tenersi presso piazza Eroi della Libertà da sabato 18 dicembre a giovedì 6 gennaio 2022.