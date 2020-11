Bordighera, covid e scuole: mascherina obbligatoria in classe anche se alunni sono seduti al banco

Bordighera. In ragione dell’attuale scenario sanitario il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha chiesto agli Uffici Comunali che sia predisposta un’ordinanza che disponga per tutti gli alunni maggiori di 6 anni l’obbligo di indosso della mascherina in classe anche se seduti al banco e con il rispetto del distanziamento interpersonale. Il provvedimento sarà firmato dal primo cittadino nel caso in cui tale misura non sia presente nel DPCM di prossima adozione.

«Ho preso questa decisione a tutela della salute dei ragazzi e soprattutto delle loro famiglie e dell’intera comunità. Si tratta di un’importante misura precauzionale e ritengo doveroso applicarla a livello comunale qualora non sia compresa nel DPCM previsto per la giornata di oggi. D’altra parte è lo stesso Ministero della Salute, insieme all’Istituto Superiore di Sanità, a prevedere questa disposizione nel caso in cui venga raggiunto il cosiddetto scenario 4 (“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”. Roma: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità; 2020; pag. 77). Non solo: sia il professor Crisanti sia la dottoressa Capua si sono espressi da tempo a favore di un uso continuativo della mascherina anche a scuola» – dichiara il sindaco, Vittorio Ingenito.

Lo scorso 29 ottobre Vittorio Ingenito aveva inviato alla dirigente scolastica, dottoressa Costanza, una lettera in cui si richiedeva di estendere a tutti i plessi di Bordighera la consuetudine della scuola Maria Primina di far indossare la mascherina nel corso delle ore di lezione.