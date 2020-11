Bordighera, 4 novembre celebrato senza pubblico. Sindaco Ingenito: «Occasione per riscoprire valore unità»

Bordighera. «4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: una ricorrenza che non potremo celebrare fianco a fianco, come sempre accaduto, ma che vorrei fosse occasione per fare nostro, una volta di più, quel valore fondamentale che è l’unità». Lo ha detto il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che, insieme con il comandante della polizia locale, Attilio Satta, ha partecipato a una cerimonia privata (a causa delle restrizioni legate al Covid-19) per celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e la festa delle forze armate.

«Solo uniti, ne sono convinto, potremo superare il difficile momento che stiamo attraversando – ha aggiunto il sindaco -. Uniti nell’adottare tutte le misure di prevenzione, per tutelare la salute dei nostri cari e dell’intera comunità. Uniti per non lasciare indietro i più fragili e chi vive nel disagio. Uniti per sostenere le attività commerciali ed il tessuto economico, su cui si dovranno porre le basi per il ritorno alla normalità. Uniti affinché i bambini possano continuare a frequentare la scuola in presenza con sicurezza, arricchendosi del confronto diretto con i docenti e i compagni. Uniti infine nel ringraziare tutti coloro, nessuno escluso, che sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza in atto; in questa giornata, la mia più profonda gratitudine è in particolare rivolta alle Forze Armate, per la loro attività dedita e continua».