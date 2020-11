Banda ultra larga a Sanremo, completato il collegamento con le scuole Nobel-Asquasciati

Sanremo. Completato nei giorni scorsi l’intervento che collega le Scuole Asquasciati-Nobel di via Panizzi all’anello di fibra ottica europea con la connessione da 1 gigabit.

L’intervento si aggiunge a quelli già eseguiti al Cassini, al Colombo e al Marconi, grazie ad una convenzione tra Sistel e Comune: l’ente mette a disposizione i propri asset per far passare la fibra (alcuni tratti in fibra ottica spenta del circuito del Comune, cavidotti, palificazioni, passaggi in facciata, pubblica illuminazione, …) e Sistel realizza tutta l’infrastruttura e fornisce la connettività.

«Questo intervento – ha dichiarato Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici – procede secondo i programmi condivisi con l’Amministrazione comunale al fine di estendere un servizio prezioso, in particolare in questo periodo, al maggior numero di istituti scolastici, per garantire con la banda ultra larga una più agevole e rapida connessione agli studenti e agli insegnanti».