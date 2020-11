Bajardo, il documento unico di programmazione al centro del prossimo consiglio comunale

Bajardo. Ci sarà l’approvazione del Dup (documento unico di programmazione) per il triennio 2021-2023 al centro del prossimo consiglio comunale.

L’assise è convocata in prima convocazione per domani, venerdì 27 ottobre alle 18 nella sala consiliare del municipio di via Roma: in seconda convocazione il giorno successivo alle 11.

Oltre al Dup si discuterà degli equilibri di bilancio di previsione 2020-2022 e all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.