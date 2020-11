Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis Ufo Plast ad Arma di Taggia, buoni risultati per il Motoclub Sanremo

Taggia. Il Motoclub Sanremo, nonostante le tante difficoltà del momento, è riuscito ad organizzare l’ultima tappa degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis Ufo Plast di Enduro, determinante per l’assegnazione dei titoli nazionali.

Ad Arma di Taggia sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre l’evento si è svolto infatti in totale sicurezza per tutti i partecipanti e per la cittadinanza.

In rappresentanza del motoclub sanremese ha inoltre gareggiato Simone Martini, che è giunto 10 nella classe 300, 16esimo nell’Assoluta Coppa FMI, 71esimo nell’Assoluta Assoluti d’Italia, 13esimo nei 2 Tempi della Coppa FMI, 73esimo nella 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test, 69esimo nella 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer.

Andrea Martini, invece, è arrivato 10 nella Junior, 64esimo nell’Assoluta Assoluti d’Italia, 70esimo nella 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test, 61esimo nella 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer e 5 nella 8^ prova Trofeo Eleveit.

Luca Pavone si è piazzato 9 nella Junior, 10 nell’Assoluta Coppa FMI, 63esimo nell’Assoluta Assoluti d’Italia, 8 nei 2 Tempi della Coppa FMI, 76esimo nella 8^ prova Trofeo Airoh Cross Test e 58esimo nella 8^ prova X-CUP Motocross Marketing Galfer.

Sono saliti in sella alle loro moto anche Luca Daldi, che è arrivato 7 nella Junior e 33esimo nell’Assoluta Coppa Italia, e Tommaso Corte giunto 8 nella Junior e 35esimo nell’Assoluta Coppa Italia.

(Foto da Italiano Enduro)