Assemblea nazionale Anci, il sindaco di Imperia Claudio Scajola interviene su “Cambiare stili di vita per superare la crisi”

Imperia. “Cambiare stili di vita per superare la crisi” è il titolo dell’intervento che il sindaco di Claudio Scajola, svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre prendendo parte, la prima volta da vicepresidente, alla tavola rotonda dal titolo “L’Italia al passo dei sindaci”. Nelle scorse settimane l’ex ministro, infatti, è stato nominato vicepresidente di Anci nazionale.

Come ogni anno, dunque, torna l’assemblea annuale dell’Anci che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, sarà totalmente digitale. La XXXVII edizione dell’assise nazionale dell’associazione dei Comuni italiani proporrà come di consueto tavole rotonde, confronti e dibattiti tra sindaci e amministratori. Incontri e confronti che però si svolgeranno in una modalità diversa e innovativa.

Nella prima giornata di lavori parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dal 17 al 19 novembre i temi affrontati saranno quelli della più stretta attualità: dal Coronavirus (e alle conseguenze economiche e sociali che si sono riverberate su Comuni grandi e piccoli), al tema della sostenibilità per rilanciare il Paese. E poi il ruolo dei sindaci come “riserva” della Repubblica, la salute nelle città e la sfida del recovery fund quale leva cruciale per rilanciare i territori.

Oltre al Capo dello Stato previste le presenze “digitali” di autorevoli membri del governo, primo fra tutti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nella giornata conclusiva verrà intervistato insieme al presidente Antonio Decaro.