Arma di Taggia, furgone di medicinali si schianta contro un palo: un ferito

Taggia. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, durante la notte, intorno all’1.35, per soccorrere il conducente di un furgone, che trasportava medicinali, schiantatosi, sembrerebbe da solo, contro un palo della luce in via Aurelia Ponente ad Arma di Taggia.

Dopo i primi soccorsi sul posto di 118 e Croce Verde Arma il ferito è stato trasportato in ospedale mentre un altro furgone della stessa ditta ha provveduto a fare il trasbordo dei medicinali. In fase di accertamento le cause dell’origine dell’incidente.