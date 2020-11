Arma di Taggia, covid alle Pastonchi: tutte le medie in quarantena, studenti e professori

Taggia. Un’intera scuola in quarantena fiduciaria. Gli alunni ed il personale scolastico delle medie dell’istituto Pastonchi di Arma dovranno stare a casa per almeno i 14 giorni previsti per legge, dopo che tre casi sono stati rilevati recentemente dall’analisi dei tamponi fatti dall’ASL1 Imperiese.

La decisone è stata comunicata ai genitori dalla dirigenza dell’istituto secondario di primo grado, che ha agito di concerto con le autorità sanitarie e l’amministrazione comunale, con il sindaco Mario Conio ad annunciarla sulla sua pagina Facebook.

Il plesso di Viale delle Palme ospita 12 classi delle medie per più di 250 alunni, più professori e bidelli. Al termine della quarantena potranno tornare a scuola senza sottoporsi tampone. Da domani scatta la didattica a distanza.