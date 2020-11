Arma di Taggia, cinque casi di Covid-19 in diverse classi dell’alberghiero. Quarantena per l’intera scuola

Taggia. L’Alberghiero di Arma è il terzo plesso in provincia di Imperia dove per casi positivi al Covid-19 tra gli studenti e operatori della scuola è scattato il protocollo Asl che impone la quarantena all’intero istituto.

La decisione è stata presa nelle scorse ore dalla direzione sanitaria al verificarsi di cinque casi accertati tra studenti e insegnanti dell’Alberghiero, riconducibili a una trasmissione del virus avvenuta all’interno delle mura scolastiche e non all’esterno. Stando a quanto si apprende, gli studenti frequentavano le lezioni in larga parte con la didattica a distanza, mentre in corso sussisteva ancora un’attività di laborio.

Come da protocollo, in una situazione simile (al contare di minimo tre casi accertati in tre distinte sezioni), l’isolamento domiciliare viene fatto applicare a tutti i frequentanti dell’istituto. Le lezioni continueranno a svolgersi attraverso la didattica a distanza.