Aperta la campagna tesseramento Fmi 2021, confermate iniziative di sostegno a moto club e tesserati

Si è aperta, in concomitanza con la 74° Assemblea FMI, la Campagna Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento FMI 2021. Come già preannunciato nel giugno scorso, la Federazione Motociclistica Italiana mette a disposizione di moto club, tesserati e licenziati iniziative concrete di sostegno che non hanno precedenti nella storia della federazione.

Per favorire la ripresa delle attività in seguito a un 2020 tanto particolare quanto difficoltoso, la FMI ha messo in campo – grazie alle coraggiose scelte del Consiglio Federale – strategie e risorse per un valore di oltre 2 milioni di euro, molte delle quali dedicate proprio alla affiliazione, riaffiliazione e tesseramento:

1) Sostegno ai Moto Club. A tutti i Moto Club affiliati 2020, che opereranno la loro riaffiliazione entro il 31 dicembre 2020, la FMI riconoscerà un contributo di 500,00 euro. Ai Moto Club affiliati 2020, che effettueranno la riaffiliazione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, la FMI riconoscerà un contributo di 250,00 euro.

2) Licenziati e Tesserati Sport e Minisport. A tutti i Licenziati ed ai possessori di Tessera Sport e Mini Sport 2020 la Federazione Motociclistica Italiana riconoscerà un bonus, pari al 25% del costo 2020, che si potrà sfruttare rispettivamente sul costo di Licenza, Tessera Sport e Minisport per il 2021.

Altri progetti, annunciati anch’essi a giugno, sono a supporto dei Moto Club titolari di impianti.

Numerose le novità della Campagna Tesseramento FMI 2021, tra le quali spiccano le seguenti:

– Dai prossimi giorni sarà possibile richiedere, dal sito www.federmoto.it, la Tessera Member direttamente dagli interessati ai Moto Club che aderiranno al servizio di tesseramento online. I Moto Club aderenti saranno presentati in una “vetrina” virtuale, con il loro logo, i contatti, le attività principali ed altre utili informazioni. Un’ottima occasione di visibilità per i sodalizi aderenti. Maggiori dettagli verranno forniti tramite comunicazioni dedicate a questa iniziativa.

– Per i Moto Club la riaffiliazione sarà più rapida e semplice rispetto al passato in quanto avverrà esclusivamente con procedura elettronica dall’utenza federale del Moto Club.

– Il rinnovo del Tesseramento online al Moto Club Italia sarà possibile tramite il portale MyFMI

Sono stati confermati numerosi vantaggi del Tesseramento FMI, le cui informazioni sono disponibili sul sito federale. Per i Moto Club di prima affiliazione, i dettagli sono pubblicati sulla pagina “Costituire un Moto Club” mentre gli appassionati interessati al tesseramento (sia tramite Moto Club che con il Moto Club Italia) possono fare riferimento alla pagina Servizi FMI.

Giovanni Copioli, presidente FMI: «La Campagna Tesseramento FMI 2021 ha un sapore diverso rispetto a tutte le altre. Abbiamo attraversato molte difficoltà, che in parte non sono concluse, ma tutto il mondo federale ha dimostrato grande spirito di squadra e voglia di ripartire. Per questo ringrazio il Segretario Generale, il Consiglio Federale, i Moto Club e i Tesserati: senza la collaborazione di tutti avremmo avuto ulteriori complicazioni. Invece possiamo pensare al 2021 con rinnovato entusiasmo e partecipazione pur con tutti gli accorgimenti che la pandemia impone. Abbiamo adottato misure per favorire la Riaffiliazione e il Tesseramento, trovando energie e risorse per proporre importanti novità da mettere a disposizione dei nostri sodalizi. La famiglia della Federazione Motociclistica Italiana – di cui Moto Club e Tesserati sono la componente principale – ha fatto grandi sforzi e proprio grazie a questi ora siamo in grado di guardare al 2021 con fiducia e ottimismo».

Tutte le informazioni relative a Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento sono disponibili sulla Circolare FMI 2021 e nelle sezioni dedicate sul sito www.federmoto.it.