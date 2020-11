Anziani, Sinistra Italiana Liguria: «Toti ha visione discriminatoria e classista di società, attendiamo le sue dimissioni»

Genova. Sinistra Italiana Liguria si esprime in merito alle dichiarazioni di ieri di Giovanni Toti sugli anziani.

«Toti ha cercato di metterci una pezza. Ha scaricato la responsabilità sulle spalle di un collaboratore. Ma nella realtà Toti ha esattamente una visione discriminatoria e classista della società. È per questo che ha sottovalutato fin quando poteva e adesso che è impossibile cerca maldestramente di uscirne teorizzando che le vite degli anziani siano residuali e trascurabili.

Parole indegne, che dividono la società tra i sani che lavorano e i più deboli e malati che non sono produttivi. Parole oscene, che rimandano inequivocabilmente a terrificanti orrori del passato.

Dove sono dunque, per il presidente Toti, l’uguaglianza dei cittadini, la tutela dei diritti di tutti e di ciascuno e la società inclusiva che non lascia indietro nessuno? Sono queste le sue risposte alla crisi globale che stiamo vivendo e alle conseguenze della gestione scellerata della nostra regione? Una regione che peraltro è tra le più “anziane” in un Paese a sua volta tra i più “anziani” d’Europa.

Presidente Toti, è stato ampiamente superato il limite. Attendiamo le sue dimissioni, unico gesto che potrebbe restituirle dignità» – dichiara Sinistra Italiana Liguria.