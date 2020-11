Annullato il Premio San Leonardo Città di Imperia 2020: riconoscimento ai medici e agli infermieri impegnati contro la pandemia

Imperia. Il Circolo Parasio a seguito di un incontro con il sindaco Claudio Scajola che ha avuto per oggetto il confronto sul da farsi riguardo alle manifestazioni in programma, in primis l’atteso Premio San Leonardo Città di Imperia. Dovendo, naturalmente, rispettare le decisioni del Governo contenute nell’ultimo Dpcm valido fino al 3 dicembre, l’organizzazione si trova costretta a comunicare ufficialmente che non si potrà svolgere, per quest’anno, la cerimonia di premiazione dei 4 soggetti designati: l‘Ordine dei Medici, l’Ordine degli Infermieri, la dottoressa Didi Massabò, la società Merano s.p.a.

È doveroso il rispetto del decreto che, oltre a vietare le manifestazioni e le cerimonie, vieta anche gli spostamenti tra regioni, tutti aspetti che sono completamente incompatibili con la realizzazione dell’evento in questione.

Il Premio San Leonardo Città di Imperia ed i premiati, per questo sfortunato 2020, meritano tutta la presenza possibile di concittadini, affetti, amici, necessari per regalare un’esperienza memorabile per tutti, ai premiati meritevoli di ogni singolo sguardo commosso, nonché del calore umano che solo una presenza degna può garantire.

L’augurio è di potersi riunire al più presto per una cerimonia cittadina sentita, partecipata, calorosa e di affetto ed ammirazione, come sempre.