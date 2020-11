AndareOltre riprende con nuove iniziative, CNA Imperia e Studio Aschei: «La prima è diretta alla Pubblica Amministrazione»

Imperia. Il format #AndareOltre riprende, un format innovativo, i cui risultati sono stati davvero sorprendenti con una media di 100 ed oltre partecipanti ad incontro (un picco di 110): dalla Liguria alla Valle D’Aosta, passando

per le Marche ed arrivando a collegare la Sicilia, il percorso è partito il 3 aprile, in pieno lockdown, ed è proseguito con 18 appuntamenti.

Lanciato con decisione da CNA Imperia e Studio Aschei a fianco delle aziende, #AndareOltre è diventato da subito un appuntamento molto seguito. La formula del webinar, spesso vista con distacco o sospetto, si è rivelata un successo: con #AndareOltre, i partecipanti si sono riscoperti inaspettatamente “digitali”, proprio perché gli appuntamenti si basavano sullo scambio di opinioni ed una partecipazione fattiva.

«Numerosissime le attestazioni di gradimento da parte degli imprenditori, manifestazioni di stima che ci hanno confermato di essere sulla strada giusta verso la realizzazione di un obiettivo comune», ha dichiarato

Luciano Vazzano, segretario territoriale di CNA Imperia – «È con orgoglio che possiamo affermare che CNA Imperia è stata la prima Associazione di categoria in Italia a pensare ad un progetto così articolato, che affrontasse a tutto tondo, con una serie di incontri informativi rigorosamente on line, una situazione così nuova, mai affrontata, cercando di analizzare e comprendere insieme ad esperti di tutti i settori come procedere durante l’emergenza e dopo, proponendo spunti di riflessione e strumenti per affrontarla».

L’obiettivo del progetto con orgoglio nato in provincia di Imperia, non era quello di offrire una informazione di direzione univoca, come molti hanno fatto e tentato di copiare, ma di coinvolgere persone di tutti i settori, distanti geograficamente, ed ospitarle in un unico non-luogo in cui i partecipanti si sentissero parte di un’esperienza unica, avvincente ed attivi in prima persona.

Oggi #AndareOltre riprende, sempre sotto la regia di CNA Imperia e Studio Aschei, puntando in un primo momento l’attenzione verso la Pubblica Amministrazione, anch’essa messa in difficoltà a causa di nuove modalità di lavoro e la gestione della sicurezza: obiettivo, cambiare l’ottica del lavoro e puntare al risultato.

«Chi non ha subito ritardi o ha riscontrato problemi di comunicazione, una volta entrato a contatto con uffici pubblici? CNA Imperia offre, insieme con Studio Aschei, la possibilità di accedere a corsi di sicuro interesse per tutti gli impiegati e dirigenti del settore pubblico in modo completamente gratuito, grazie all’utilizzo di bandi opportunamente loro riservati. Nell’offerta gratuita rivolta alla Pubblica Amministrazione, ad esempio, c’è anche un corso tenuto dal dott. Aschei finalizzato a focalizzare meglio i propri compiti, a dare la giusta priorità alle cose e a migliorare la relazione con i cittadini. Un corso che serve davvero a tutti, già testato dalla provincia di Firenze al Comune di Santa Margherita Ligure con buon ricordo degli allievi».

E continua Vazzano, «Studio Aschei è un organismo accreditato per la formazione che lavora con successo in tutta Italia. Con l’ausilio del Fondo Sociale Europeo oggi i dipendenti della Pubblica Amministrazione possono iscriversi a corsi di inglese, informatica e relazione con l’utente in modo completamente gratuito. #AndareOltre, non è solo un nome, ma è diventato una joint venture tra due realtà liguri, che stanno lavorando per le aziende, con le aziende ed a supporto delle Istituzioni, per migliorare i servizi, renderli più efficienti nell’ottica di miglioramento della performance».

«La prendo come una missione», aggiunge Luca Aschei, stimato professionista della comunicazione e direttore della scuola di formazione che porta il suo nome – «In un momento così difficile si deve stare vicino a tutti. Gli uomini saggi in questi periodi si stringono alle persone che stanno loro accanto e le aiutano nei modi che conoscono meglio. Non si pensa oltre oceano oggi, si deve pensare a casa propria. Momenti di condivisione e di cultura, di comunicazione e di sostegno alle aziende, un supporto che, quando è possibile, si offre in modo gratuito, cercando insieme con CNA Imperia le risorse messe a disposizione. Con Luciano Vazzano, il direttore, ho trovato finalmente un partner, dirigente di un sindacato datoriale, che ha la giusta visione aziendale e numerose intuizioni, seguite da una forza e da una infaticabile dedizione al proprio territorio e ai suoi associati».

Gli fa eco Vazzano, «Con questa apertura verso la Pubblica Amministrazione, la vicinanza al territorio diventa totale e lo coinvolge a tutti i livelli. Ricordiamo infatti che sono numerose le proposte avanzate per le imprese con #AndareOltreFormazione, dedicato a tutti gli imprenditori, ai loro collaboratori, ma anche a professionisti, che vogliono migliorare le proprie competenze su tematiche oggi vitali per la sopravvivenza e lo sviluppo della propria professionalità: lingua inglese, informatica, gestione dell’accoglienza, tecniche di negoziazione, marketing e pianificazione strategica, tecniche di vendita …e molto altro».

Inviando una mail a segreteria@im.cna.it è possibile chiedere informazioni e iscriversi ai corsi: il calendario propone percorsi per le imprese ed i loro collaboratori, per i professionisti, per i dipendenti di Entri Pubblici e riserva una progetto speciale rivolto anche a coloro che sono disoccupati o inoccupati.