Val Roja. Presto Breil-sur-Roya e Tenda potrebbero tornare ad essere collegate via strada dopo il passaggio della tempesta Alex che si è abbattuta sulla zona nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, causando numerose frane e il cedimento della carreggiata in più punti.

Ad aggiornare sullo stato dei lavori in corso è il Dipartimento delle Alpi Marittime che con alcune fotografie mostra come gli interventi procedano spediti per permettere che le due realtà francesi, tra le più colpite dall’alluvione, non siano più divise.

«Grazie alla mobilitazione della Direction des Routes et des Infrastructures de Transport du Département e delle aziende appaltatrici, è stato possibile realizzare un nodo tecnico per macchine da cantiere tra Saint-Dalmas-de-Tende e Fontan attraverso le gole di Paganin», si legge nella nota pubblicata dal Dipartimento.

«Questo progresso tecnico è molto importante, ma oggi non consente ancora una circolazione sicura per i veicoli terrestri per il trasporto di persone.

Le squadre stanno lavorando per migliorarlo per poter presto rendere praticabile l’organizzazione di un’apertura per 4×4 e trasporto logistico in convoglio su fasce orarie specifiche, dopo un’imperativa sicurezza le cui disposizioni sono in via di definizione tecnica».