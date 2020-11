Per docenti e allievi del “Nautico” di Imperia quarantena prolungata fino all’11 novembre

Imperia. Doveva terminare domani sabato 7 di novembre la “quarantena” all’istituto “Nautico” del capoluogo ma è stata, invece, prolungata fino all’11 di novembre. La scuola, sia pure già allora al 50 per cento in didattica a distanza, oggi salita al 100 per cento per Dpcm) era stata chiusa il 28 ottobre scorso per un timore di un possibile focolaio. La decisione comunicata alla dirigenza scolastica dall’Asl1 Impereise ha suscitato una ridda di proteste soprattutto da parte degli alunni, costretti a rimanere a casa nonostante avessero fatto il tampone con esito negativo.

«Mio figlio ha il tampone positivo, ma deve rimanere comunque in quarantena, nonostante fosse andato a scuola l’ultimo giorno il 23 e oggi doveva essere “libero”. E come lui è il 50 per cento dell’Istituto Nautico», denuncia una mamma. L’Asl 1 Imperiese, però, replica che la procedura stata seguita è regolare: «L’isolamento per i contatti scolastici dura 14 giorni anche per i negativi».

Non tutti gli studenti (in tutto 250) sono stati, però, sottoposti a tampone come era previsto in un primo momento e come accaduto per tutto il personale docente e questo per il sopravvenire di nuovi disposizioni a proposito di positività nelle scuole. I controlli effettuati, tra l’altro, hanno fatto emergere ulteriori altri 5 casi positivi asintomatici. Il motivo del prolungamento della quarantena sarebbe da ricercare nella decisione di interrompere gli accertamenti da parte dell’Asl1 Imperiese in ossequio a normative successivamente entrate in vigore.

«Come riportato nella comunicazione inviata all’ufficio scolastico provinciale, l’Asl1 dal 2 novembre, uniformandosi a quanto avviene già presso altre Asl liguri, non effettua più tamponi ai contatti stretti nei casi scolastici e come previsto da normativa vigente, al termine dei 14 giorni di quarantena, gli alunni e personale scolastico possono rientrare a scuola», è questa la spiegazione che viene fornita dall’Asl1 Imperiese.

Il “Nautico” era stato chiuso perché, secondo il protocollo dell‘Istituto Superiore di Sanità prevede la chiusura a titolo precauzionale di un’intera scuola nel caso si verifichino almeno tre casi positivi in contemporanea in tre diverse classi. Ed è quanto avvenuto nelle scorse settimane al “Doria” di Imperia.