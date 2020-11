Aggressione ad operatore Aiga, la solidarietà della Filctem Cgil di Imperia e della Camera del Lavoro

Imperia. La segreteria della Filctem Cgil di Imperia e della Camera del Lavoro esprimono sdegno e piena solidarietà all’operaio della ditta Aiga, Antonino Pullino, per l’aggressione subita durante il proprio lavoro.

«Il lavoratore, inviato a compiere un’operazione di intervento su un’utenza morosa ha subito prima un’aggressione verbale e poi fisica, riportando conseguenze tali da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Ovviamente siamo già attivi per fornire tutta l’assistenza necessaria dal punto di vista sindacale, per gestire l’infortunio, e legale, a tutela del lavoratore.

Ancora una volta, in un momento di grossa difficoltà emotiva, economica e sociale, si evidenzia come siano proprio i lavoratori che in prima linea e in condizioni difficili, garantiscono un contributo importante in ogni settore: non è accettabile che qualcuno arrivi addirittura all’aggressione verso chi sta facendo, semplicemente, il proprio lavoro. Al lavoratore Antonino “Nino” Pullino, vanno i nostri più cari auguri di pronta guarigione» – dicono la segreteria della Filctem Cgil di Imperia e della Camera del Lavoro.